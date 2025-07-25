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Головна Новини дня Трамп відповів на плани Макрона визнати Палестину незалежною

Трамп відповів на плани Макрона визнати Палестину незалежною

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Дата публікації: 25 липня 2025 21:46
Трамп різко висловився про плани Макрона визнати Палестину незалежною
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на плани французького лідера Емманюеля Макрона визнати Палестину незалежною. За його словами, його слова "не мають значення".

Про це Дональд Трамп розповів журналістам у пʼятницю, 25 липня.

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Трамп заявив, що плани Макрона "не мають ваги".

"Те, що він каже, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Він мені подобається, але ця заява не має ваги", — зазначив він.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Франція визнає Палестину незалежною. За його словами, заяву він зробить на Генасамблеї ООН. 

Згодом премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та держсекретар Штатів Марко Рубіо засудили рішення Макрона.

США Франція Емманюель Макрон Дональд Трамп Палестина
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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