Трамп резко высказался о планах Макрона признать Палестину независимой

Трамп ответил на планы Макрона признать Палестину независимой
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на планы французского лидера Эмманюэля Макрона признать Палестину независимой. По его словам, его слова "не имеют значения".
Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам в пятницу, 25 июля.
Признание Палестины независимой
Трамп заявил, что планы Макрона "не имеют веса".
"То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса", — отметил он.
Напомним, Макрон заявил, что Франция признает Палестину независимой. По его словам, заявление он сделает на Генассамблее ООН.
Впоследствии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь Штатов Марко Рубио осудили решение Макрона.
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