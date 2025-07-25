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Главная Новости дня Трамп ответил на планы Макрона признать Палестину независимой

Трамп ответил на планы Макрона признать Палестину независимой

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Дата публикации 25 июля 2025 21:46
Трамп резко высказался о планах Макрона признать Палестину независимой
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на планы французского лидера Эмманюэля Макрона признать Палестину независимой. По его словам, его слова "не имеют значения".

Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам в пятницу, 25 июля.

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Трамп заявил, что планы Макрона "не имеют веса".

"То, что он говорит, не имеет значения. Он очень хороший парень. Он мне нравится, но это заявление не имеет веса", — отметил он.

Напомним, Макрон заявил, что Франция признает Палестину независимой. По его словам, заявление он сделает на Генассамблее ООН.

Впоследствии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь Штатов Марко Рубио осудили решение Макрона.

США Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп Палестина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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