Як відреагували США та Ізраїль на можливе визнання Францією держави Палестина

Беньямін Нетаньягу і Дональд Трамп. Фото: Аnadolu

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і держсекретар США Марко Рубіо засудили рішення президента Франції Еммануеля Макрона офіційно визнати державу Палестина під час Генеральної асамблеї ООН у вересні.



Про це йдеться на сторінках Рубіо і Нетаньяху в соцмережі X.

Реакція Рубіо на визнання Палестини

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Рубіо заявив, що рішення визнати державу Палестина — це ляпас жертвам, які загинули 7 жовтня 2023 року через напад ХАМАСу на Ізраїль.

"Сполучені Штати рішуче відкидають план Макрона визнати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН. Це нерозважливе рішення лише слугує пропаганді ХАМАСу і шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня", — написав він.

Допис Рубіо в соцмережі X. Фото: скріншот

Реакція прем'єра Ізраїлю на намір Макрона

Беньямін Нетаньягу теж підкреслив, що він рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати державу Палестина після різанини 7 жовтня. За його словами, такий крок винагороджує терор.

"Палестинська держава в цих умовах була б стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного життя поруч із ним. Давайте будемо відвертими: палестинці не хочуть держави поруч з Ізраїлем; вони хочуть держави замість Ізраїлю", — йдеться в заяві Нетаньягу.

Повідомлення Беньяміна Нетаньягу про визнання Палестини. Фото: скріншот

Слід додати, що наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн — Норвегії, Ірландії та Іспанії — оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 з 193 країн-членів ООН, зокрема Росія і Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж у вересні на сесії Генеральної асамблеї ООН визнає Палестинську державу. На його думку, це допоможе припинити війну в Газі та врятувати цивільне населення.

Черговий збройний конфлікт між Ізраїлем та палестинськими бойовиками на чолі з ХАМАСом спалахнув 7 жовтня 2023 року. Вторгнення почалося рано вранці з ракетного обстрілу Ізраїлю із сектора Газа та подальшого проникнення понад 2500 бойовиків із землі, моря та повітря на ізраїльську територію.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя.

1 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль погодився на ключові умови для досягнення 60-денного припинення вогню у секторі Газа. Через кілька днів ХАМАС заявив, що готовий вести переговори щодо перемир'я.