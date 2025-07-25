Як відреагували США та Ізраїль на можливе визнання Францією держави Палестина

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Аnadolu

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона официально признать государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.



Об этом говорится на страницах Рубио и Нетаньяху в соцсети X.

Реакция Рубио на признание Палестины

Рубио заявил, что решение признать государство Палестина — это пощечина жертвам, погибшим 7 октября 2023 года из-за нападения ХАМАСа на Израиль.

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"Соединенные Штаты решительно отвергают план Макрона признать Палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАСа и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", — написал он.

Сообщение Рубио в соцсети X. Фото: скриншот

Реакция премьера Израиля на намерение Макрона

Биньямин Нетаньяху тоже подчеркнул, что он решительно осуждает решение президента Макрона признать государство Палестина после резни 7 октября. По его словам, такой шаг вознаграждает террор.

"Палестинское государство в этих условиях было бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним. Давайте будем откровенными: палестинцы не хотят государства рядом с Израилем; они хотят государства вместо Израиля", — говорится в заявлении Нетаньяху.

Сообщение Биньямина Нетаньяху о признании Палестины. Фото: скриншот

Следует добавить, что в конце мая 2024 года власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании — объявили, что признают Палестину как государство. На тот момент государство Палестина официально признавали 143 из 193 стран-членов ООН, в том числе Россия и Китай. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Великобритания, Германия и Израиль.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН признает Палестинское государство. По его мнению, это поможет прекратить войну в Газе и спасти гражданское население.

Очередной вооруженный конфликт между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАС вспыхнул 7 октября 2023 года. Вторжение началось ранним утром с ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и последующего проникновения более 2500 боевиков из земли, моря и воздуха на израильскую территорию.

В середине января 2025 года Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.Однако в ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Ответственность за возобновление боевых действий Израиль возложил на ХАМАС — боевики отвергли все предложения о продолжении перемирия.

1 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на ключевые условия для достижения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа. Через несколько дней ХАМАС заявил, что готов вести переговоры по поводу перемирия.