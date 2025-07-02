Ізраїль готовий до 60-денне перемир’я — Трамп чекає на ХАМАС

Президент США Дональд Трамп. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль погодився на ключові умови для досягнення 60-денного припинення вогню у секторі Газа. Наразі очікується відповідь на згоду від ХАМАС.

Про це він заявив на своїй сторінці в Truth Social.

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За його словами, остаточну пропозицію сторони конфлікту мають отримати від посередників — Катару та Єгипту, які активно сприяють мирному врегулюванню. Трамп підкреслив, що нинішня версія угоди є максимально можливою для компромісу.

"Катарці та єгиптяни, які дуже старалися допомогти досягти миру, передадуть цю фінальну пропозицію. Я сподіваюся, задля блага Близького Сходу, що ХАМАС прийме цю угоду, тому що вона кращою не стане — ВОНА СТАНЕ ЛИШЕ ГІРШОЮ", — повідомив Трамп.

Як заявив американський лідер, у разі згоди з обох боків, 60-денне перемир’я стане відправною точкою для ширших домовленостей, спрямованих на остаточне завершення війни в Газі.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, тим часом в Ізраїлі досі не почалися судові слухання свідчень прем'єра Беньяміна Нетаньягу.

Раніше Дональд Трамп висловлювався з критикою проти Ізраїля та Ірану.