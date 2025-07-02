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Главная Новости дня Израиль согласился на 60 дней тишины — Трамп ждет решения ХАМАС

Израиль согласился на 60 дней тишины — Трамп ждет решения ХАМАС

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Дата публикации 2 июля 2025 09:07
Израиль готов к 60-дневному перемирию — Трамп ждет ХАМАС
Президент США Дональд Трамп. REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль согласился на ключевые условия для достижения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа. Сейчас ожидается ответ на согласие от ХАМАС.

Об этом он заявил на своей странице в Truth Social.

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По его словам, окончательное предложение стороны конфликта должны получить от посредников — Катара и Египта, которые активно способствуют мирному урегулированию. Трамп подчеркнул, что нынешняя версия соглашения является максимально возможной для компромисса.

"Катарцы и египтяне, которые очень старались помочь достичь мира, передадут это финальное предложение. Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что оно лучше не станет - Оно станет только хуже", — сообщил Трамп.

Как заявил американский лидер, в случае согласия с обеих сторон, 60-дневное перемирие станет отправной точкой для более широких договоренностей, направленных на окончательное завершение войны в Газе.

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Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Напомним, тем временем в Израиле до сих пор не начались судебные слушания показаний премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее Дональд Трамп высказывался с критикой против Израиля и Ирана.

Израиль Дональд Трамп ХАМАС перемирие війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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