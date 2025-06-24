Ізраїль та Іран порушили припинення вогню - реакція Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 24 червня, заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили оголошене ним кілька годин тому перемир’я. Він висловив незадоволення діями обох країн, але особливо критично відгукнувся про Ізраїль.

Про це він повідомив журналістам перед від’їздом на саміт НАТО в Гаазі у вівторок, 24 червня.

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За словами Трампа, що Ізраїль порушив угоду, "розпочавши обстріли" одразу після її укладання.

Крім того, він додав, що ядерний потенціал Ірану був ліквідований і Тегеран ніколи не відновить свою ядерну програму.

Нагадаємо, що нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном, яка передбачає встановлення перемир’я та припинення бойових дій.

А 23 червня Іран атакував американську базу в Катарі. Це не становило загрози для цивільного населення.