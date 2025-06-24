Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп невдоволений Ізраїлем та Іраном — в чому причина

Трамп невдоволений Ізраїлем та Іраном — в чому причина

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 14:32
Ізраїль та Іран порушили припинення вогню - реакція Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Трамп заявив, що Ізраїль та Іран порушили припинення вогню

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 24 червня, заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили оголошене ним кілька годин тому перемир’я. Він висловив незадоволення діями обох країн, але особливо критично відгукнувся про Ізраїль.

Про це він повідомив журналістам перед від’їздом на саміт НАТО в Гаазі у вівторок, 24 червня.

Реклама
Читайте також:

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран порушили припинення вогню

За словами Трампа, що Ізраїль порушив угоду, "розпочавши обстріли" одразу після її укладання. 

Крім того, він додав, що ядерний потенціал Ірану був ліквідований і Тегеран ніколи не відновить свою ядерну програму. 

Нагадаємо, що нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном, яка передбачає встановлення перемир’я та припинення бойових дій.

А 23 червня Іран атакував американську базу в Катарі. Це не становило загрози для цивільного населення.

США Іран Ізраїль Дональд Трамп війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації