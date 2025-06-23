Пентагон розкрив, як США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану в рамках спецоперації "Опівнічний молот""

Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Високопосадовці Пентагону розкрили нові деталі масштабної військової операції США, під час якої було завдано ударів по трьох іранських ядерних об’єктах. Це була найбільша бойова операція за участю бомбардувальників B-2 в історії США, під час якої об’єкти противника зазнали масштабних руйнувань.

Про це пише CBS News.

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Деталі спецоперації

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що це був "найбільший бойовий виліт бомбардувальників B-2 в історії США", який завдав "надзвичайно серйозних пошкоджень" цілям.

"Це була суворо засекречена місія — у Вашингтоні лише одиниці знали про її час і характер", — сказав Кейн, розповідаючи про удари по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Операція під кодовою назвою "Опівнічний молот" включала сім бомбардувальників B-2 Spirit, які вилетіли на схід із авіабази Вайтмен у Міссурі. Ще одна група B-2 вирушила на захід над Тихим океаном як елемент відволікання. 21 червня з’явилися повідомлення, що ця група прямувала до американської бази на Гуамі.

На графіку показано траєкторію польоту та часову шкалу операції "Опівночний молот". Фото: Міноборони США

Основна ударна група здійснила 18-годинний переліт, який вимагав кількох дозаправок у повітрі під час перетину Атлантики та Середземного моря. У повітряному просторі Близького Сходу бомбардувальники з’єдналися з американськими винищувачами та літаками підтримки, виконавши складний і точно спланований маневр.

О 17:00 за східним часом 21 червня, безпосередньо перед входом в іранський повітряний простір, американський підводний човен випустив понад 20 крилатих ракет "Томагавк" по цілях в Ісфахані. Коли бомбардувальники наблизилися до Фордо та Натанза, США застосували низку засобів обману, зокрема хибні цілі. Винищувачі прочистили повітряний простір, виявляючи потенційні загрози з боку іранських літаків і систем ППО.

"Наразі немає підтвердження, що по американських силах було відкрито вогонь", — заявив Кейн.

О 18:40 за східним часом (2:10 ночі за тегеранським часом) головний B-2 скинув дві надважкі бомби GBU-57 MOP ("bunker buster") по об’єкту у Фордо. Протягом наступних 25 хвилин 14 таких бомб було скинуто по об’єктах у Фордо та Натанзі. Ракети "Томагавк" вразили цілі в Ісфахані після завершення авіаударів.

За словами Кейна, іранські сили не встигли зреагувати: "Іранські винищувачі не піднімалися, а системи ППО, схоже, не виявили наші літаки. Елемент раптовості був збережений протягом усієї місії".

Усього, за даними Пентагону, в операції було задіяно понад 125 американських літаків: бомбардувальники B-2, винищувачі, літаки-заправники, літаки розвідки. Використано понад 75 одиниць високоточної зброї.

"Попередні оцінки свідчать про надзвичайно серйозні пошкодження всіх трьох об’єктів", — повідомив Кейн, додавши, що остаточна оцінка ще триває.

Генерал попередив Іран, що будь-які дії у відповідь стануть великою помилкою.

"Наші сили перебувають у стані повної бойової готовності й здатні негайно реагувати", — наголосив він.

Реакція міністра оборони США

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав удар "вражаючим і переконливим успіхом".

За його словами, наказ президента США Дональда Трампа був "цілеспрямованим, потужним і чітким".

"Ми знищили ядерну програму Ірану, але наголошуємо — це не був напад на іранську армію чи народ", — сказав він.

Гегсет також зазначив, що це був перший бойовий виліт із використанням GBU-57 і найдовша місія B-2 Spirit з 2001 року. Він додав: "Цей удар довів, що американське стримування повернулося. Коли цей президент говорить — світ має слухати".

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по низці іранських ядерних об’єктів, зокрема в районах Фордо, Натанс і Ісфахан.

Згодом МЗС України відреагувало на удари США по ядерних об'єктах Ірану.