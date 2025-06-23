Пентагон раскрыл, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в рамках спецоперации "Полуночный молот""

Глава Пентагона Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Высокопоставленные чиновники Пентагона раскрыли новые детали масштабной военной операции США, в ходе которой были нанесены удары по трем иранским ядерным объектам. Это была крупнейшая боевая операция с участием бомбардировщиков B-2 в истории США, во время которой объекты противника подверглись масштабным разрушениям.

Об этом пишет CBS News.

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Детали спецоперации

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что это был "самый большой боевой вылет бомбардировщиков B-2 в истории США", который нанес "чрезвычайно серьезные повреждения" целям.

"Это была строго засекреченная миссия — в Вашингтоне лишь единицы знали о ее времени и характере",— сказал Кейн, рассказывая об ударах по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Операция под кодовым названием "Полуночный молот" включала семь бомбардировщиков B-2 Spirit, которые вылетели на восток с авиабазы Уайтмен в Миссури. Еще одна группа B-2 отправилась на запад над Тихим океаном как элемент отвлечения. 21 июня появились сообщения, что эта группа направлялась к американской базе на Гуаме.

На графике показана траектория полета и временная шкала операции "Полуночный молот". Фото: Минобороны США

Основная ударная группа совершила 18-часовой перелет, который требовал нескольких дозаправок в воздухе при пересечении Атлантики и Средиземного моря. В воздушном пространстве Ближнего Востока бомбардировщики соединились с американскими истребителями и самолетами поддержки, выполнив сложный и точно спланированный маневр.

В 17:00 по восточному времени 21 июня, непосредственно перед входом в иранское воздушное пространство, американская подводная лодка выпустила более 20 крылатых ракет "Томагавк" по целям в Исфахане. Когда бомбардировщики приблизились к Фордо и Натанзу, США применили ряд средств обмана, в том числе ложные цели. Истребители прочистили воздушное пространство, выявляя потенциальные угрозы со стороны иранских самолетов и систем ПВО.

"Пока нет подтверждения, что по американским силам был открыт огонь", — заявил Кейн.

В 18:40 по восточному времени (2:10 ночи по тегеранскому времени) главный B-2 сбросил две сверхтяжелые бомбы GBU-57 MOP ("bunker buster") по объекту в Фордо. В течение следующих 25 минут 14 таких бомб было сброшено по объектам в Фордо и Натанзе. Ракеты "Томагавк" поразили цели в Исфахане после завершения авиаударов.

По словам Кейна, иранские силы не успели среагировать: "Иранские истребители не поднимались, а системы ПВО, похоже, не обнаружили наши самолеты. Элемент внезапности был сохранен на протяжении всей миссии".

Всего, по данным Пентагона, в операции было задействовано более 125 американских самолетов: бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики, самолеты разведки. Использовано более 75 единиц высокоточного оружия.

"Предварительные оценки свидетельствуют о чрезвычайно серьезных повреждениях всех трех объектов", — сообщил Кейн, добавив, что окончательная оценка еще продолжается.

Генерал предупредил Иран, что любые ответные действия станут большой ошибкой.

"Наши силы находятся в состоянии полной боевой готовности и способны немедленно реагировать", — подчеркнул он.

Реакция министра обороны США

Министр обороны США Пит Хэгсет назвал удар "впечатляющим и убедительным успехом".

По его словам, приказ президента США Дональда Трампа был "целенаправленным, мощным и четким".

"Мы уничтожили ядерную программу Ирана, но подчеркиваем — это не было нападение на иранскую армию или народ", — сказал он.

Гегсет также отметил, что это был первый боевой вылет с использованием GBU-57 и самая длинная миссия B-2 Spirit с 2001 года. Он добавил: "Этот удар доказал, что американское сдерживание вернулось. Когда этот президент говорит — мир должен слушать".

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.

Впоследствии МИД Украины отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана.