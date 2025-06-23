Пентагон раскрыл, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в рамках спецоперации "Полуночный молот""

Пентагон раскрыл, как США ударили по ядерным объектам Ирана
Высокопоставленные чиновники Пентагона раскрыли новые детали масштабной военной операции США, в ходе которой были нанесены удары по трем иранским ядерным объектам. Это была крупнейшая боевая операция с участием бомбардировщиков B-2 в истории США, во время которой объекты противника подверглись масштабным разрушениям.
Об этом пишет CBS News.
Детали спецоперации
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что это был "самый большой боевой вылет бомбардировщиков B-2 в истории США", который нанес "чрезвычайно серьезные повреждения" целям.
"Это была строго засекреченная миссия — в Вашингтоне лишь единицы знали о ее времени и характере",— сказал Кейн, рассказывая об ударах по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Операция под кодовым названием "Полуночный молот" включала семь бомбардировщиков B-2 Spirit, которые вылетели на восток с авиабазы Уайтмен в Миссури. Еще одна группа B-2 отправилась на запад над Тихим океаном как элемент отвлечения. 21 июня появились сообщения, что эта группа направлялась к американской базе на Гуаме.
Основная ударная группа совершила 18-часовой перелет, который требовал нескольких дозаправок в воздухе при пересечении Атлантики и Средиземного моря. В воздушном пространстве Ближнего Востока бомбардировщики соединились с американскими истребителями и самолетами поддержки, выполнив сложный и точно спланированный маневр.
В 17:00 по восточному времени 21 июня, непосредственно перед входом в иранское воздушное пространство, американская подводная лодка выпустила более 20 крылатых ракет "Томагавк" по целям в Исфахане. Когда бомбардировщики приблизились к Фордо и Натанзу, США применили ряд средств обмана, в том числе ложные цели. Истребители прочистили воздушное пространство, выявляя потенциальные угрозы со стороны иранских самолетов и систем ПВО.
"Пока нет подтверждения, что по американским силам был открыт огонь", — заявил Кейн.
В 18:40 по восточному времени (2:10 ночи по тегеранскому времени) главный B-2 сбросил две сверхтяжелые бомбы GBU-57 MOP ("bunker buster") по объекту в Фордо. В течение следующих 25 минут 14 таких бомб было сброшено по объектам в Фордо и Натанзе. Ракеты "Томагавк" поразили цели в Исфахане после завершения авиаударов.
По словам Кейна, иранские силы не успели среагировать: "Иранские истребители не поднимались, а системы ПВО, похоже, не обнаружили наши самолеты. Элемент внезапности был сохранен на протяжении всей миссии".
Всего, по данным Пентагона, в операции было задействовано более 125 американских самолетов: бомбардировщики B-2, истребители, самолеты-заправщики, самолеты разведки. Использовано более 75 единиц высокоточного оружия.
"Предварительные оценки свидетельствуют о чрезвычайно серьезных повреждениях всех трех объектов", — сообщил Кейн, добавив, что окончательная оценка еще продолжается.
Генерал предупредил Иран, что любые ответные действия станут большой ошибкой.
"Наши силы находятся в состоянии полной боевой готовности и способны немедленно реагировать", — подчеркнул он.
Реакция министра обороны США
Министр обороны США Пит Хэгсет назвал удар "впечатляющим и убедительным успехом".
По его словам, приказ президента США Дональда Трампа был "целенаправленным, мощным и четким".
"Мы уничтожили ядерную программу Ирана, но подчеркиваем — это не было нападение на иранскую армию или народ", — сказал он.
Гегсет также отметил, что это был первый боевой вылет с использованием GBU-57 и самая длинная миссия B-2 Spirit с 2001 года. Он добавил: "Этот удар доказал, что американское сдерживание вернулось. Когда этот президент говорит — мир должен слушать".
Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.
Впоследствии МИД Украины отреагировал на удары США по ядерным объектам Ирана.
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