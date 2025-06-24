Трамп заявив про угоду між Ізраїлем та Іраном щодо припинення вогню

Трамп оголосив угоду між Ізраїлем та Іраном — деталі
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про угоду між Ізраїлем та Іраном. За його словами, йдеться про припинення вогню.
Про це повідомляє Axios у вівторок, 24 червня.
Угода між Ізраїлем та Іраном
"Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу", — наголосив Трамп.
Водночас обстріли продовжуються. Іран щонайменше тричі атакував Ізраїль. У соцмережах повідомляють про постраждалих.
Припинення вогню
Напередодні Трамп опублікував допис щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.
Лідер США заявив, що Іран першим запровадить 12-годинне припинення вогню, після чого аналогічний крок зробить Ізраїль.
За його словами, через добу буде офіційно оголошено про завершення війни. Трамп також наголосив, що під час кожного з етапів перемир’я обидві сторони мають зберігати спокій та демонструвати взаємну повагу.
Нагадаємо, Трамп привітав весь світ. За його словами, настав час для миру.
А 23 червня Іран атакував американську базу в Катарі. Це не становило загрози для цивільного населення.
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