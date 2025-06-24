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Головна Новини дня Трамп оголосив угоду між Ізраїлем та Іраном — деталі

Трамп оголосив угоду між Ізраїлем та Іраном — деталі

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Дата публікації: 24 червня 2025 08:51
Трамп заявив про угоду між Ізраїлем та Іраном щодо припинення вогню
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Ключові моменти Угода між Ізраїлем та Іраном Припинення вогню

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про угоду між Ізраїлем та Іраном. За його словами, йдеться про припинення вогню.

Про це повідомляє Axios у вівторок, 24 червня.

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Угода між Ізраїлем та Іраном

"Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу", — наголосив Трамп.

Водночас обстріли продовжуються. Іран щонайменше тричі атакував Ізраїль. У соцмережах повідомляють про постраждалих.

Припинення вогню

Напередодні Трамп опублікував допис щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Лідер США заявив, що Іран першим запровадить 12-годинне припинення вогню, після чого аналогічний крок зробить Ізраїль.

За його словами, через добу буде офіційно оголошено про завершення війни. Трамп також наголосив, що під час кожного з етапів перемир’я обидві сторони мають зберігати спокій та демонструвати взаємну повагу.

Нагадаємо, Трамп привітав весь світ. За його словами, настав час для миру.

А 23 червня Іран атакував американську базу в Катарі. Це не становило загрози для цивільного населення.

США Іран Ізраїль Дональд Трамп угода
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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