Трамп заявив про угоду між Ізраїлем та Іраном щодо припинення вогню

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про угоду між Ізраїлем та Іраном. За його словами, йдеться про припинення вогню.

Про це повідомляє Axios у вівторок, 24 червня.

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Угода між Ізраїлем та Іраном

"Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу", — наголосив Трамп.

Водночас обстріли продовжуються. Іран щонайменше тричі атакував Ізраїль. У соцмережах повідомляють про постраждалих.

Припинення вогню

Напередодні Трамп опублікував допис щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Лідер США заявив, що Іран першим запровадить 12-годинне припинення вогню, після чого аналогічний крок зробить Ізраїль.

За його словами, через добу буде офіційно оголошено про завершення війни. Трамп також наголосив, що під час кожного з етапів перемир’я обидві сторони мають зберігати спокій та демонструвати взаємну повагу.

Нагадаємо, Трамп привітав весь світ. За його словами, настав час для миру.

А 23 червня Іран атакував американську базу в Катарі. Це не становило загрози для цивільного населення.