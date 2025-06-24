У США заявили, що війну між Іраном та Ізраїлем завершено

Фірмовий танок президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль домовились про припинення вогню. Таким чином Трамп вважає, що конфлікт між країнами закінчено.

Президент привітав з цим всіх читачів у своїй соцмережі Truth Social.

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Коли остаточно припиниться вогонь

Повідомлення президента США. Фото: Скриншот

Згідно із заявою президента США, в наступні шість годин взаємний вогонь буде припинено і через 12 годин війна може вважатись завершеною.

"Ізраїль та Іран повністю погодилися на повне та абсолютне припинення вогню... на 12 годин, після чого війна буде вважатися ЗАКІНЧЕНОЮ!", — написав Трамп.

Дональд Трамп заявив, що вітає обидві країни з тим, що вони мають витривалість, мужність та інтелект, щоб покласти край тому, що слід назвати "12-денною війною".

Хто і яких досяг цілей

При цьому слід зауважити, що кожна зі сторін вважає, що виконала місію. Трамп та Ізраїль заявляють про успішне знищення ядерної програми Ірану.

Своєю чергою Тегеран заявив, що врятував понад 400 кг збагаченого урану і вивіз його раніше, ніж США почали своє бомбардування. А ще Іран заявив, що збирається взагалі припинити співпрацю з МАГАТЕ, що від міжнародної спільноти опікується ядерною галуззю.

Крім цього, Тегеран атакував військову базу США в Катарі. Але це була дивна атака, адже Іран заздалегідь попередив Трампа про удар, тому на базі ніхто не постраждав. Крім того, у Пентагоні заявили, що ракети були збиті.

Нагадаємо, 22 червня Штати атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Головним є Фордо, на який скинули повний запас бомб.

А лідер США Дональд Трамп повідомив про військовий успіх. За його словами, іранські обʼєкти були знищені повністю.