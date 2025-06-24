В США заявили, что война между Ираном и Израилем завершена

Фирменный танец президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Таким образом Трамп считает, что конфликт между странами закончен.

Президент поздравил с этим всех читателей в своей соцсети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Когда окончательно прекратится огонь

Сообщение президента США. Фото: Скриншот

Согласно заявлению президента США, в следующие шесть часов взаимный огонь будет прекращен и через 12 часов война может считаться завершенной.

"Израиль и Иран полностью согласились на полное и абсолютное прекращение огня... на 12 часов, после чего война будет считаться ЗАКОНЧЕННОЙ!", — написал Трамп.

Дональд Трамп заявил, что поздравляет обе страны с тем, что они имеют выносливость, мужество и интеллект, чтобы положить конец тому, что следует назвать "12-дневной войной".

Кто и каких целей достиг

При этом следует заметить, что каждая из сторон считает, что выполнила миссию. Трамп и Израиль заявляют об успешном уничтожении ядерной программы Ирана.

В свою очередь Тегеран заявил, что спас более 400 кг обогащенного урана и вывез его раньше, чем США начали свою бомбардировку. А еще Иран заявил, что собирается вообще прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, которое от международного сообщества занимается ядерной отраслью.

Кроме этого, Тегеран атаковал военную базу США в Катаре. Но это была странная атака, ведь Иран заранее предупредил Трампа об ударе, поэтому на базе никто не пострадал. Кроме того, в Пентагоне заявили, что ракеты были сбиты.

Напомним, 22 июня Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране. Главным является Фордо, на который сбросили полный запас бомб.

А лидер США Дональд Трамп сообщил о военном успехе. По его словам, иранские объекты были уничтожены полностью.