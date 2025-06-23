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Головна Новини дня Настав час миру — Трамп виступив із неочікуваною заявою

Настав час миру — Трамп виступив із неочікуваною заявою

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Дата публікації: 23 червня 2025 23:54
Трамп анонсував "час миру" для всього світу - деталі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Що Трамп написав про встановлення миру

Президент США Дональд Трамп закликав до встановлення миру. Він підкреслив, що це має статися у всьому світі.

Про це американський президент написав на своїй платформі Truth Social.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Що Трамп написав про встановлення миру

"Вітаю весь світ! Настав час миру", — говориться у його повідомленні.

Ніяких подробиць американський лідер не надав.

Крім того, в окремому пості Трамп подякував Ірану за те, що він заздалегідь попередив нас про свою атаку.

Я хочу подякувати Ірану за те, що він заздалегідь попередив нас про свою атаку. Він додав, що завдяки цьому ніхто не загинув і ніхто не постраждав.

"Можливо, тепер Іран зможе рухатися в напрямку миру та злагоди в регіоні, і я з ентузіазмом заохочуватиму Ізраїль робити те саме", — написав Трамп.

Настав час миру — Трамп виступив із неочікуваною заявою - фото 2
Пост Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп поставив під сумнів спроможність нинішньої влади Ірану відновити вплив та авторитет держави на міжнародній арені. У своїй заяві він дав зрозуміти, що вважає за доцільне зміну політичного курсу країни, при цьому обережно натякнувши на необхідність трансформації режиму — попри те, що, за його словами, така риторика нині вважається неприйнятною у політичному дискурсі.

Також повідомлялось, що в Ірану є чимало способів дати відповідь США. Це можуть бути як військові, так і економічні дії.

США Іран Дональд Трамп перемир'я війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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