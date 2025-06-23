Трамп анонсировал "время мира" для всего мира - детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал к установлению мира. Он подчеркнул, что это должно произойти во всем мире.

Об этом американский президент написал на своей платформе Truth Social.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

Что Трамп написал об установлении мира

"Поздравляю весь мир! Настало время мира", — говорится в его сообщении.

Никаких подробностей американский лидер не предоставил.

Кроме того, в отдельном посте Трамп поблагодарил Иран за то, что он заранее предупредил нас о своей атаке.

Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас о своей атаке. Он добавил, что благодаря этому никто не погиб и никто не пострадал.

"Возможно, теперь Иран сможет двигаться в направлении мира и согласия в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль делать то же самое", — написал Трамп.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил под сомнение способность нынешней власти Ирана восстановить влияние и авторитет государства на международной арене. В своем заявлении он дал понять, что считает целесообразным изменение политического курса страны, при этом осторожно намекнув на необходимость трансформации режима — несмотря на то, что, по его словам, такая риторика сейчас считается неприемлемой в политическом дискурсе.

Также сообщалось, что у Ирана есть немало способов дать ответ США. Это могут быть как военные, так и экономические действия.