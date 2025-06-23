Трамп анонсировал "время мира" для всего мира - детали

Настало время мира — Трамп выступил с неожиданным заявлением
Президент США Дональд Трамп призвал к установлению мира. Он подчеркнул, что это должно произойти во всем мире.
Об этом американский президент написал на своей платформе Truth Social.
Что Трамп написал об установлении мира
"Поздравляю весь мир! Настало время мира", — говорится в его сообщении.
Никаких подробностей американский лидер не предоставил.
Кроме того, в отдельном посте Трамп поблагодарил Иран за то, что он заранее предупредил нас о своей атаке.
Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас о своей атаке. Он добавил, что благодаря этому никто не погиб и никто не пострадал.
"Возможно, теперь Иран сможет двигаться в направлении мира и согласия в регионе, и я с энтузиазмом буду поощрять Израиль делать то же самое", — написал Трамп.
Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил под сомнение способность нынешней власти Ирана восстановить влияние и авторитет государства на международной арене. В своем заявлении он дал понять, что считает целесообразным изменение политического курса страны, при этом осторожно намекнув на необходимость трансформации режима — несмотря на то, что, по его словам, такая риторика сейчас считается неприемлемой в политическом дискурсе.
Также сообщалось, что у Ирана есть немало способов дать ответ США. Это могут быть как военные, так и экономические действия.
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