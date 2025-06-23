Трамп вважає, що Іран має знову стати великим, або керівництво треба міняти

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп публічно висловив сумніви щодо здатності нинішнього іранського керівництва повернути країні колишню велич. Він натякнув на можливість "зміни режиму", хоча й зазначив, що термін політично некоректний.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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На думку американського президента, якщо теперішнє керівництво Ірану не може "зробити його великим", то таке керівництво можна змінити.

"Політично некоректно вживати термін "зміна режиму", але якщо нинішній іранський режим не здатний ЗРОБИТИ ІРАН ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, то чому б не відбутись зміні режиму???" — написав Трамп.

Пост Трампа з'явився після того, як посадовці його адміністрації, включаючи віцепрезидента США Джей Ді Венса та міністра оборони Піта Гегсета, наголосили, що вони не працюють над поваленням уряду Ірану.

"Ця місія не була і не була пов’язана зі зміною режиму", — сказав Гегсет журналістам у Пентагоні, назвавши місію "точною операцією", спрямованою проти ядерної програми Ірану.

Тим часом Іранська організація з атомної енергії заявила про намір продовжити ядерну програму, попри військові дії США та Ізраїлю.

Нагадаємо, минулої ночі, 22 червня, США приєдналися до ударів Ізраїля по Ірану. Було атаковано ядерні об'єкти країни.

Також повідомлялось, що в Ірану є чимало способів дати відповідь США. Це можуть бути як військові, так і економічні дії.