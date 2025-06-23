Трамп считает, что Иран должен снова стать великим, или руководство надо менять

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп публично выразил сомнения относительно способности нынешнего иранского руководства вернуть стране былое величие. Он намекнул на возможность "смены режима", хотя и отметил, что термин политически некорректен.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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По мнению американского президента, если нынешнее руководство Ирана не может "сделать его великим", то такое руководство можно сменить.

"Политически некорректно употреблять термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен СДЕЛАТЬ ИРАН ВНОВЬ ВЕЛИКИМ, то почему бы не произойти смене режима????" - написал Трамп.

Пост Трампа появился после того, как чиновники его администрации, включая вице-президента США Джей Ди Венса и министра обороны Пита Гегсета, подчеркнули, что они не работают над свержением правительства Ирана.

"Эта миссия не была и не была связана со сменой режима", — сказал Гегсет журналистам в Пентагоне, назвав миссию "точной операцией", направленной против ядерной программы Ирана.

Между тем Иранская организация по атомной энергии заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на военные действия США и Израиля.

Напомним, минувшей ночью, 22 июня, США присоединились к ударам Израиля по Ирану. Были атакованы ядерные объекты страны.

Также сообщалось, что у Ирана есть немало способов дать ответ США. Это могут быть как военные, так и экономические действия.