Ракетний удар по військовій базі США в Катарі — Іран підтвердив атаку

Робота ППО у Дохі. Фото: Reuters

У понеділок, 23 червня, Іран здійснив ракетну атаку по американській військовій базі "Аль-Удейд" в Катарі у відповідь на нещодавній удар США по трьох ядерних об’єктах в Ірані. Це не становило загрози для цивільного населення Катару.

Про це йдеться в офіційній заяві Вищої ради національної безпеки Ірану.

Реклама

Читайте також:

Атака на військові бази США

За словами іранських посадовців, кількість випущених ракет дорівнювала числу бомб, використаних США під час операції 21 червня. Іранська сторона назвала це сигналом до деескалації конфлікту. У заяві наголошується, що атака була націлена на стратегічний об’єкт США та не становила загрози для цивільного населення Катару.

"База, на яку було здійснено атаку, знаходилася далеко від житлових районів. Ця дія не загрожувала нашій братній країні Катару та її благородному народу", — йдеться у повідомленні.

Корпус вартових ісламської революції також підтвердив удар, заявивши, що він був "руйнівним і потужним". Іран попередив, що надалі не залишить без відповіді жодної атаки на свою територіальну цілісність і національну безпеку.

Тим часом Axios із посиланням на джерела повідомляє, що Сполучені Штати заздалегідь знали про заплановану атаку — у Вашингтоні отримали попередження про ракетний обстріл.

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що системи ППО країни успішно перехопили іранські ракети. Жертв або поранених не зафіксовано. Катар засудив атаку та закликав усі сторони повернутися до дипломатичного діалогу.

Крім того, Іран запустив щонайменше одну ракета в бік Іраку. Інформації про жертв або руйнування наразі немає.

Нагадаємо, Іран ввечері 23 червня атакував американські бази в Катарі, неподалік столиці Дохи.

Напередодні 22 червня США завдали ударів по низці іранських ядерних об’єктів, зокрема в районах Фордо, Натанс і Ісфахан.