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Главная Новости дня Иран подтвердил ракетный удар по военной базе США в Катаре

Иран подтвердил ракетный удар по военной базе США в Катаре

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Дата публикации 23 июня 2025 21:11
Ракетный удар по военной базе США в Катаре - Иран подтвердил атаку
Работа ПВО в Дохе. Фото: Reuters
Ключові моменти Атака на военные базы США

В понедельник, 23 июня, Иран совершил ракетную атаку по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре в ответ на недавний удар США по трем ядерным объектам в Иране. Это не представляло угрозы для гражданского населения Катара.

Об этом говорится в официальном заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

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Атака на военные базы США

По словам иранских чиновников, количество выпущенных ракет равнялось числу бомб, использованных США во время операции 21 июня. Иранская сторона назвала это сигналом к деэскалации конфликта. В заявлении отмечается, что атака была нацелена на стратегический объект США и не представляла угрозы для гражданского населения Катара.

"База, на которую была совершена атака, находилась далеко от жилых районов. Это действие не угрожало нашей братской стране Катару и ее благородному народу", — говорится в сообщении.

Корпус стражей исламской революции также подтвердил удар, заявив, что он был "разрушительным и мощным". Иран предупредил, что в дальнейшем не оставит без ответа ни одной атаки на свою территориальную целостность и национальную безопасность.

Между тем Axios со ссылкой на источники сообщает, что Соединенные Штаты заранее знали о запланированной атаке — в Вашингтоне получили предупреждение о ракетном обстреле.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что системы ПВО страны успешно перехватили иранские ракеты. Жертв или раненых не зафиксировано. Катар осудил атаку и призвал все стороны вернуться к дипломатическому диалогу.

Кроме того, Иран запустил по меньшей мере одну ракета в сторону Ирака. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

Напомним, Иран вечером 23 июня атаковал американские базы в Катаре, недалеко от столицы Дохи.

Накануне 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.

США Иран Ирак обстрелы Катар війна
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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