Ракетный удар по военной базе США в Катаре - Иран подтвердил атаку

Иран подтвердил ракетный удар по военной базе США в Катаре
В понедельник, 23 июня, Иран совершил ракетную атаку по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре в ответ на недавний удар США по трем ядерным объектам в Иране. Это не представляло угрозы для гражданского населения Катара.
Об этом говорится в официальном заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Атака на военные базы США
По словам иранских чиновников, количество выпущенных ракет равнялось числу бомб, использованных США во время операции 21 июня. Иранская сторона назвала это сигналом к деэскалации конфликта. В заявлении отмечается, что атака была нацелена на стратегический объект США и не представляла угрозы для гражданского населения Катара.
"База, на которую была совершена атака, находилась далеко от жилых районов. Это действие не угрожало нашей братской стране Катару и ее благородному народу", — говорится в сообщении.
Корпус стражей исламской революции также подтвердил удар, заявив, что он был "разрушительным и мощным". Иран предупредил, что в дальнейшем не оставит без ответа ни одной атаки на свою территориальную целостность и национальную безопасность.
Между тем Axios со ссылкой на источники сообщает, что Соединенные Штаты заранее знали о запланированной атаке — в Вашингтоне получили предупреждение о ракетном обстреле.
Министерство иностранных дел Катара заявило, что системы ПВО страны успешно перехватили иранские ракеты. Жертв или раненых не зафиксировано. Катар осудил атаку и призвал все стороны вернуться к дипломатическому диалогу.
Кроме того, Иран запустил по меньшей мере одну ракета в сторону Ирака. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.
Напомним, Иран вечером 23 июня атаковал американские базы в Катаре, недалеко от столицы Дохи.
Накануне 22 июня США нанесли удары по ряду иранских ядерных объектов, в частности в районах Фордо, Натанс и Исфахан.
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