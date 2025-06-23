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Головна Новини дня Іран атакував американські бази в Катарі — що відомо

Іран атакував американські бази в Катарі — що відомо

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Дата публікації: 23 червня 2025 19:47
Іран атакував американські бази в Катарі — над Дохою потужні вибухи
Ракети в небі. Фото: кадр з відео
Ключові моменти США готувалися до удару Атака на американські бази в Катарі

Іран у понеділок, 23 червня, атакував американські бази в Катарі. Країна запустила шість ракет.

Про це повідомляє Clash Report.

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Атака на американські бази в Катарі

"Іран запустив шість ракет у бік американських баз у Катарі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, одну ракету запустили проти американських сил в Іраку.

Відомо, що над столицею Катару Дохою вже пролунали потужні вибухи. Ракети були спрямовані по авіабазі Аль-Удейд. Вона служить передовим штабом Центрального командування США та вміщує близько 10 000 військовослужбовців.

А іранське державне телебачення IRIB повідомило, що розпочалася операція "Башарат аль-Фатх" проти американських баз.

США готувалися до удару

За інформацією Sky News, напередодні ударів Катар закрив повітряний простір США. 

Країна ухвалила рішення закрити повітряний простір після того, як США та Велика Британія закликали своїх громадян негайно сховатися в безпечних місцях.

Нагадаємо, 22 червня Штати атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Головним є Фордо, на який скинули повний запас бомб.

А лідер США Дональд Трамп повідомив про військовий успіх. За його словами, іранські обʼєкти були знищені повністю.

США Іран Ізраїль обстріли Катар ракети
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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