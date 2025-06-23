Иран атаковал американские базы в Катаре — над Дохой мощные взрывы

Ракеты в небе. Фото: кадр из видео

Иран в понедельник, 23 июня, атаковал американские базы в Катаре. Страна запустила шесть ракет.

Об этом сообщает Clash Report.

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Атака на американские базы в Катаре

"Иран запустил шесть ракет в сторону американских баз в Катаре", — говорится в сообщении.

Кроме того, одну ракету запустили против американских сил в Ираке.

Известно, что над столицей Катара Дохой уже прозвучали мощные взрывы. Ракеты были направлены по авиабазе Аль-Удейд. Она служит передовым штабом Центрального командования США и вмещает около 10 000 военнослужащих.

#BREAKING

Виды иранских ракет в небе Дохи, Катар / Сообщается о новой волне, по некоторым данным, это будут американские базы в Ираке, как активируются сирены pic.twitter.com/3L5Bf57nqU - Tehran Times (@TehranTimes79) 23 июня 2025 г .

А иранское государственное телевидение IRIB сообщило, что началась операция "Башарат аль-Фатх" против американских баз.

США готовились к удару

По информации Sky News, накануне ударов Катар закрыл воздушное пространство США.

Страна приняла решение закрыть воздушное пространство после того, как США и Великобритания призвали своих граждан немедленно укрыться в безопасных местах.

Напомним, 22 июня Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране. Главным является Фордо, на который сбросили полный запас бомб.

А лидер США Дональд Трамп сообщил о военном успехе. По его словам, иранские объекты были уничтожены полностью.