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Иран атаковал американские базы в Катаре — что известно

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Дата публикации 23 июня 2025 19:47
Иран атаковал американские базы в Катаре — над Дохой мощные взрывы
Ракеты в небе. Фото: кадр из видео
Ключові моменти США готовились к удару Атака на американские базы в Катаре

Иран в понедельник, 23 июня, атаковал американские базы в Катаре. Страна запустила шесть ракет.

Об этом сообщает Clash Report.

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Атака на американские базы в Катаре

"Иран запустил шесть ракет в сторону американских баз в Катаре", — говорится в сообщении.

Кроме того, одну ракету запустили против американских сил в Ираке.

Известно, что над столицей Катара Дохой уже прозвучали мощные взрывы. Ракеты были направлены по авиабазе Аль-Удейд. Она служит передовым штабом Центрального командования США и вмещает около 10 000 военнослужащих.

А иранское государственное телевидение IRIB сообщило, что началась операция "Башарат аль-Фатх" против американских баз.

США готовились к удару

По информации Sky News, накануне ударов Катар закрыл воздушное пространство США.

Страна приняла решение закрыть воздушное пространство после того, как США и Великобритания призвали своих граждан немедленно укрыться в безопасных местах.

Напомним, 22 июня Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране. Главным является Фордо, на который сбросили полный запас бомб.

А лидер США Дональд Трамп сообщил о военном успехе. По его словам, иранские объекты были уничтожены полностью.

США Иран Израиль обстрелы Катар ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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