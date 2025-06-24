Трамп заявил о соглашении между Израилем и Ираном о прекращении огня

Трамп объявил соглашение между Израилем и Ираном — детали
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о соглашении между Израилем и Ираном. По его словам, речь идет о прекращении огня.
Об этом сообщает Axios во вторник, 24 июня.
Соглашение между Израилем и Ираном
"Это конец войны. Это большое событие для Израиля и всего мира", — подчеркнул Трамп.
В то же время обстрелы продолжаются. Иран по меньшей мере трижды атаковал Израиль. В соцсетях сообщают о пострадавших.
Прекращение огня
Накануне Трамп опубликовал сообщение о прекращении огня между Ираном и Израилем.
Лидер США заявил, что Иран первым введет 12-часовое прекращение огня, после чего аналогичный шаг сделает Израиль.
По его словам, через сутки будет официально объявлено о завершении войны. Трамп также отметил, что во время каждого из этапов перемирия обе стороны должны сохранять спокойствие и демонстрировать взаимное уважение.
Напомним, Трамп поздравил весь мир. По его словам, настало время для мира.
А 23 июня Иран атаковал американскую базу в Катаре. Это не представляло угрозы для гражданского населения.
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