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Трамп объявил соглашение между Израилем и Ираном — детали

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Дата публикации 24 июня 2025 08:51
Трамп заявил о соглашении между Израилем и Ираном о прекращении огня
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Ключові моменти Соглашение между Израилем и Ираном Прекращение огня

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о соглашении между Израилем и Ираном. По его словам, речь идет о прекращении огня.

Об этом сообщает Axios во вторник, 24 июня.

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"Это конец войны. Это большое событие для Израиля и всего мира", — подчеркнул Трамп.

В то же время обстрелы продолжаются. Иран по меньшей мере трижды атаковал Израиль. В соцсетях сообщают о пострадавших.

Прекращение огня

Накануне Трамп опубликовал сообщение о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Лидер США заявил, что Иран первым введет 12-часовое прекращение огня, после чего аналогичный шаг сделает Израиль.

По его словам, через сутки будет официально объявлено о завершении войны. Трамп также отметил, что во время каждого из этапов перемирия обе стороны должны сохранять спокойствие и демонстрировать взаимное уважение.

Напомним, Трамп поздравил весь мир. По его словам, настало время для мира.

А 23 июня Иран атаковал американскую базу в Катаре. Это не представляло угрозы для гражданского населения.

США Иран Израиль Дональд Трамп соглашение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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