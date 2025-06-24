Израиль и Иран нарушили прекращение огня - реакция Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 июня, заявил, что и Израиль, и Иран нарушили объявленное им несколько часов назад перемирие. Он выразил недовольство действиями обеих стран, но особенно критично отозвался об Израиле.

Об этом он сообщил журналистам перед отъездом на саммит НАТО в Гааге во вторник, 24 июня.

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По словам Трампа, Израиль нарушил соглашение, "начав обстрелы" сразу после его заключения.

Кроме того, он добавил, что ядерный потенциал Ирана был ликвидирован и Тегеран никогда не возобновит свою ядерную программу.

Как известно, Израиль начал операцию против Ирана 13 июня. США вступили в войну 22 июня, нанеся удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В ответ Иран 23 июня нанес удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Однако через пару часов Трамп объявил о договоренности Ирана и Израиля заключить перемирие и прекратить боевые действия.