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Франція визнає незалежність Палестини — заява Макрона

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 04:06
Франція у вересні визнає незалежність Палестини як держави
Акція на підтримку Палестини. Ілюстративне фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину незалежною державою. Він зробить офіційну заяву про це на Генасамблеї ООН. 

Про це Макрон повідомив у соцмережі X.

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Повідомлення Макрона. Фото: Скриншот

Президент Франції заявив, що він вирішив це зробити, щоб припинити війну в Газі й врятувати цивільне населення. Макрон зазначив, що французький народ хоче миру на Близькому Сході.

"Необхідно негайно припинити вогонь, звільнити всіх заручників і надати масову гуманітарну допомогу населенню Гази. Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку і відновлення Гази", — написав французький президент.

Також Макрон зазначив, що нарешті потрібно побудувати державу Палестина, забезпечити її життєздатність і, за умови її демілітаризації та повного визнання Ізраїлю. 

Президент Франції повідомив, що зробить урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй про визнання незалежності Палестини вже у вересні.

Слід додати, що наприкінці травня 2024 року влада трьох європейських країн — Норвегії, Ірландії та Іспанії — оголосила, що визнає Палестину як державу. На той момент державу Палестина офіційно визнавали 143 із 193 країн — членів ООН, у тому числі Росія та Китай. Державність Палестини не визнають такі країни, як США, Велика Британія, Німеччина та Ізраїль.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський провів годинну розмову з Емманюелем Макроном. Під час онлайн-зустрічі глави країн обговорили оборонні потреби України.

Також президент України відреагував на новий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Франція ООН Емманюель Макрон Палестина незалежність
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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