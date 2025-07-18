Зеленський провів розмову з Макроном — деталі

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів годинну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном. Під час онлайн-зустрічі глави країн обговорили оборонні потреби України.

Після розмови президент повідомив про це у своєму офіційному Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Результат розмови Зеленського та Макрона

Ключовими темами розмови двох лідерів стала ситуація на передовій та першочергові оборонні потреби України.

"Детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", — повідомив Зеленський.

Окрім того, президенти уклали домовленість щодо підготовки українських пілотів. Як зазначив Зеленський, Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках.

"Обговорили нашу роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу. Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії", — резюмував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський доручив ключові завдання Рустему Умєрову на новій посаді.

А також президент України відреагував на новий пакет санкцій ЄС проти РФ.