Мегаугода України і США — Зеленський розкрив умови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент Україна Володимир Зеленський обговорює з очільником США Дональдом Трампом угоду про купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів. Київ готовий поділитись своїм досвідом у сфері безпілотників з Вашингтоном.

Про це Володимир Зеленський заяви в інтерв'ю The New York Post.

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Зеленський розповів, що під останньої розмови з Трампом вони обговорили угоду, за якою Україна і США будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки.

Крім того, Київ зможе купити деяку американську зброю, яка потрібна на фронті. Однак, про яке саме озброєння йдеться і конкретні домовленості з цього питання наразі незрозумілі.

"Американський народ потребує технології дронів, і ви повинні мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, виграш для обох сторін, як то кажуть", — зазначив український президент.

Він також наголосив, що Україна готова ділитись досвідом з виробництва дронів з Вашингтоном та іншими європейськими партнерами.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що США хочуть купувати зброю в України. Президент наголосив, що це взаємовигідне співробітництво для обох сторін.

Також глава держави пояснив, як Трамп може "поставити на коліна" Путіна. На його думку, тиск американського президента може змусити РФ до поступок.