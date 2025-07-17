Мегасделка Украины и США — Зеленский раскрыл условия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с главой США Дональдом Трампом соглашение о покупке американского оружия в обмен на продажу украинских дронов. Киев готов поделиться своим опытом в сфере беспилотников с Вашингтоном.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Post.

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Зеленский рассказал, что во время последнего разговора с Трампом они обсудили соглашение, по которому Украина и США будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

Кроме того, Киев сможет купить некоторое американское оружие, которое нужно на фронте. Однако, о каком именно вооружении идет речь и конкретные договоренности по этому вопросу пока непонятны.

"Американский народ нуждается в технологии дронов, и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится", — отметил украинский президент.

Он также отметил, что Украина готова делиться опытом по производству дронов с Вашингтоном и другими европейскими партнерами.

Напомним, ранее Зеленский сообщал, что США хотят покупать оружие у Украины. Президент подчеркнул, что это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон.

Также глава государства объяснил, как Трамп может "поставить на колени" Путина. По его мнению, давление американского президента может заставить РФ к уступкам.