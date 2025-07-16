Виробництво зброї в Україні — США хочуть купляти дрони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

США хочуть купувати дрони, вироблені в Україні. Натомість наша країна хоче придбати в Америки іншу зброю.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю NewsMax.

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США хочуть купувати дрони в України

За словами Зеленського, Америка хоче купувати дрони, вироблені в Україні. Київ натомість хоче придбати у Вашингтона іншу зброю, аби створити повітряний щит. Президент наголосив, що це взаємовигідне співробітництво для обох сторін.

"Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін боїться США, тому зменшив удари по Україні. За його словами, після приїзду до Києва спецпредставника Келлога російські війська припинили масовані нічні обстріли.

Також ми писали, що Трамп готується передати Україні наступальну зброю. Новий пакет допомоги включатиме ракети великої дальності, здатні уражати цілі вглиб території Росії, зокрема й у Москві.