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США хотят покупать оружие у Украины — детали от Зеленского

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Дата публикации 16 июля 2025 14:10
Производство оружия в Украине — США хотят покупать дроны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

США хотят покупать дроны, произведенные в Украине. Зато наша страна хочет приобрести у Америки другое оружие.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью NewsMax.

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США хотят покупать дроны у Украины

По словам Зеленского, Америка хочет покупать дроны, произведенные в Украине. Киев взамен хочет приобрести у Вашингтона другое оружие, чтобы создать воздушный щит. Президент подчеркнул, что это взаимовыгодное сотрудничество для обеих сторон.

"Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин боится США, поэтому сократил удары по Украине. По его словам, после приезда в Киев спецпредставителя Келлога российские войска прекратили массированные ночные обстрелы.

Также мы писали, что Трамп готовится передать Украине наступательное оружие. Новый пакет помощи будет включать ракеты большой дальности, способные поражать цели вглубь территории России, в том числе и в Москве.

Владимир Зеленский США оружие Украина война в Украине производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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