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Головна Новини дня Путін боїться США, тому зменшив удари по Україні, — Зеленський

Путін боїться США, тому зменшив удари по Україні, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 13:51
Путін боїться Америки — Зеленський про скорочення обстрілів після приїзду Келлога до України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Протягом двох ночей поспіль після прибуття до України американського генерала Кіта Келлога не було масованих російських бомбардувань. Така пауза є свідченням того, що Росія свідомо змінює свою тактику обстрілів під час візиту високопосадовців США до Києва.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NewsMax.

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Зеленський зазначив, що після приїзду до України спецпредставника США Келлога російські війська припинили масовані нічні обстріли.

"Генерал Келлог прибув в Україну — і вже дві ночі поспіль немає масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Люди вже навіть жартують: слід дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американці мають частіше приїжджати, бо тоді Росія менше бомбитиме", — сказав глава держави.

Президент наголосив, що така обережність Москви демонструє страх російського диктатора Володимира Путіна перед Америкою. За словами Зеленського, російський лідер намагається шантажувати та залякувати, але уникає повної ескалації, щойно з’являється ризик прямого реагування з боку Сполучених Штатів.

"Це означає одне — Путін боїться Америки. Я завжди це говорив і також говорив про це Президенту [США]. Як би там не було, Путін боїться Америки". Я в цьому впевнений, — підсумував Зеленський.

Додамо, що у ніч проти 14 липня російські війська випустили чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400 та застосували 136 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. У ніч проти 15 липня противник атакував 267 дронами.

До прикладу, у ніч проти 12 липня окупанти застосували 623 засоби повітряного нападу.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув з офіційним візитом до України 14 липня.

Володимир Зеленський США володимир путін Дональд Трамп обстріли Кіт Келлог
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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