Путин боится Америки — Зеленский об уменьшении обстрелов после приезда Келлога в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В течение двух ночей подряд после прибытия в Украину американского генерала Кита Келлога не было массированных российских бомбардировок. Такая пауза является свидетельством того, что Россия сознательно меняет свою тактику обстрелов во время визита высокопоставленных чиновников США в Киев.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NewsMax.

Реклама

Читайте также:

Зеленский отметил, что после приезда в Украину спецпредставителя США Келлога российские войска прекратили массированные ночные обстрелы.

"Генерал Келлог прибыл в Украину — и уже две ночи подряд нет массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Люди уже даже шутят: следует дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцы должны чаще приезжать, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что такая осторожность Москвы демонстрирует страх российского диктатора Владимира Путина перед Америкой. По словам Зеленского, российский лидер пытается шантажировать и запугивать, но избегает полной эскалации, как только появляется риск прямого реагирования со стороны Соединенных Штатов.

"Это означает одно — Путин боится Америки. Я всегда это говорил и также говорил об этом Президенту [США]. Как бы там ни было, Путин боится Америки". Я в этом уверен, — подытожил Зеленский.

Добавим, что в ночь на 14 июля российские войска выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и применили 136 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов. В ночь на 15 июля противник атаковал 267 дронами.

К примеру, в ночь на 12 июля оккупанты применили 623 средства воздушного нападения.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл с официальным визитом в Украину 14 июля.