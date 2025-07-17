Трамп може "поставити на коліна" Путіна — Зеленський про санкції

Президент України Володимир Зеленський. Фото:

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо впливу президента США Дональда Трампа на закінчення війни. На його думку, тиск американського лідера може змусити РФ до поступок.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для New York Post.

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За словами президента, російський диктатор Володимир Путін не готовий йти на компроміси, аби завершити війну в Україні. Водночас Трамп має таку силу, аби "поставити Путіна на коліна".

Зеленський пояснив, що це можливо, якщо США введуть жорсткі санкції проти Росії, які спричинять "соціальний вибух" в країні. На його думку, росіяни мають це відчути.

Також український лідер висловив вдячність Трампу за підтримку санкцій — у понеділок американський президент заявив, що запровадить 100% мита для країн, які купують російську нафту. Це відбудеться у разі, якщо РФ не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Зеленський додав, що цей термін означає, що буде лише більше смертей та руйнувань в Україні.

"П'ятдесят днів для нас — це просто кожен день страшний", — зауважив він.

Раніше в інтерв'ю для Newsmax Зеленський заявив, що Трамп зможе завершити війну в Україні.

Також український лідер розповів, що Україна хотіла купити зброю у США задля стримування Росії.