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Головна Новини дня Зеленський пояснив, як Трамп може "поставити на коліна" Путіна

Зеленський пояснив, як Трамп може "поставити на коліна" Путіна

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 17:59
Трамп може "поставити на коліна" Путіна — Зеленський про санкції
Президент України Володимир Зеленський. Фото:

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо впливу президента США Дональда Трампа на закінчення війни. На його думку, тиск американського лідера може змусити РФ до поступок.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для New York Post.

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Завершення війни в Україні

За словами президента, російський диктатор Володимир Путін не готовий йти на компроміси, аби завершити війну в Україні. Водночас Трамп має таку силу, аби "поставити Путіна на коліна".

Зеленський пояснив, що це можливо, якщо США введуть жорсткі санкції проти Росії, які спричинять "соціальний вибух" в країні. На його думку, росіяни мають це відчути.

Також український лідер висловив вдячність Трампу за підтримку санкцій — у понеділок американський президент заявив, що запровадить 100% мита для країн, які купують російську нафту. Це відбудеться у разі, якщо РФ не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Зеленський додав, що цей термін означає, що буде лише більше смертей та руйнувань в Україні.

"П'ятдесят днів для нас — це просто кожен день страшний", — зауважив він.

Раніше в інтерв'ю для Newsmax Зеленський заявив, що Трамп зможе завершити війну в Україні.

Також український лідер розповів, що Україна хотіла купити зброю у США задля стримування Росії.

Володимир Зеленський санкції проти Росії США Дональд Трамп війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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