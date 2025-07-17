Трамп може "поставити на коліна" Путіна — Зеленський про санкції

Зеленський пояснив, як Трамп може "поставити на коліна" Путіна
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо впливу президента США Дональда Трампа на закінчення війни. На його думку, тиск американського лідера може змусити РФ до поступок.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю для New York Post.
Завершення війни в Україні
За словами президента, російський диктатор Володимир Путін не готовий йти на компроміси, аби завершити війну в Україні. Водночас Трамп має таку силу, аби "поставити Путіна на коліна".
Зеленський пояснив, що це можливо, якщо США введуть жорсткі санкції проти Росії, які спричинять "соціальний вибух" в країні. На його думку, росіяни мають це відчути.
Також український лідер висловив вдячність Трампу за підтримку санкцій — у понеділок американський президент заявив, що запровадить 100% мита для країн, які купують російську нафту. Це відбудеться у разі, якщо РФ не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.
Зеленський додав, що цей термін означає, що буде лише більше смертей та руйнувань в Україні.
"П'ятдесят днів для нас — це просто кожен день страшний", — зауважив він.
Раніше в інтерв'ю для Newsmax Зеленський заявив, що Трамп зможе завершити війну в Україні.
Також український лідер розповів, що Україна хотіла купити зброю у США задля стримування Росії.
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