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Головна Новини дня Зеленський назвав головну відмінність між Трампом та Байденом

Зеленський назвав головну відмінність між Трампом та Байденом

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 17:13
Зеленський пояснив, чим Трамп відрізняється від Байдена
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський вважає, що очільнику Білого дому Дональду Трампу вдасться завершити війну в Україні. Він сподівається, що США вдарять санкціями по Росії та нададуть пакет допомоги Україні.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю для Newsmax.

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Вплив США на завершення війни

"Мені дуже хочеться вірити, що якщо Путін не зробить висновків — Трамп справді застосує потужні санкції, які неможливо обійти", — сказав президент.

Він уточнив, що насамперед йдеться про обмеження в енергетиці та банківському секторі. Також Зеленський сподівається, що Трамп наддасть потужний пакет стримування і системи ППО, які зможуть захистити Україну і європейські країни.

"У цьому й полягає різниця, найголовніше: я не хочу нікого критикувати. Я вдячний Америці за всю допомогу під час цієї війни, Америка підтримала нас і я завжди казав, що ми вдячні Білому дому та за двопартійну підтримку. Вона була і я дуже вдячний, що вона триває", — зауважив український лідер.

Водночас Зеленський зазначив, що колишній президент США Джо Байден "не зміг закінчити цю війну". Натомість він впевнений, що чинний лідер Америки Трамп може це зробити, що і стане "головною відмінністю".

Раніше президент заявив, що США хочуть купувати дрони українського виробництва.

Водночас Зеленський зазначив, що Путін боїться США, оскільки під час візиту спецпредставника Кіта Келлога до Києва ворог призупинив атаки на столицю. 

Володимир Зеленський Джо Байден США Дональд Трамп обстріли війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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