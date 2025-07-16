Зеленский объяснил, чем Трамп отличается от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главе Белого дома Дональду Трампу удастся завершить войну в Украине. Он надеется, что США ударят санкциями по России и предоставят пакет помощи Украине.

Об этом украинский лидер сказал в интервью для Newsmax.

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Влияние США на завершение войны

"Мне очень хочется верить, что если Путин не сделает выводов — Трамп действительно применит мощные санкции, которые невозможно обойти", — сказал президент.

Он уточнил, что прежде всего речь идет об ограничениях в энергетике и банковском секторе. Также Зеленский надеется, что Трамп предоставит мощный пакет сдерживания и системы ПВО, которые смогут защитить Украину и европейские страны.

"В этом и заключается разница, самое главное: я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны, Америка поддержала нас и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому и за двухпартийную поддержку. Она была и я очень благодарен, что она продолжается", — отметил украинский лидер.

В то же время Зеленский отметил, что бывший президент США Джо Байден "не смог закончить эту войну". Зато он уверен, что действующий лидер Америки Трамп может это сделать, что и станет "главным отличием".

Ранее президент заявил, что США хотят покупать дроны украинского производства.

В то же время Зеленский отметил, что Путин боится США, поскольку во время визита спецпредставителя Кита Келлога в Киев враг приостановил атаки на столицу.