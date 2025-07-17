Трамп может "поставить на колени" Путина - Зеленский о санкциях

Зеленский объяснил, как Трамп может "поставить на колени" Путина
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно влияния президента США Дональда Трампа на окончание войны. По его мнению, давление американского лидера может вынудить РФ к уступкам.
Об этом Зеленский сказал в интервью для New York Post.
Завершение войны в Украине
По словам президента, российский диктатор Владимир Путин не готов идти на компромиссы, чтобы завершить войну в Украине. В то же время Трамп имеет такую силу, чтобы "поставить Путина на колени".
Зеленский объяснил, что это возможно, если США введут жесткие санкции против России, которые вызовут "социальный взрыв" в стране. По его мнению, россияне должны это почувствовать.
Также украинский лидер выразил благодарность Трампу за поддержку санкций - в понедельник американский президент заявил, что введет 100% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. Это произойдет в случае, если РФ не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.
Зеленский добавил, что этот срок означает, что будет только больше смертей и разрушений в Украине.
"Пятьдесят дней для нас — это просто каждый день страшный", — отметил он.
Ранее в интервью для Newsmax Зеленский заявил, что Трамп сможет завершить войну в Украине.
Также украинский лидер рассказал, что Украина хотела купить оружие у США для сдерживания России.
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