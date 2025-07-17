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Главная Новости дня Зеленский объяснил, как Трамп может "поставить на колени" Путина

Зеленский объяснил, как Трамп может "поставить на колени" Путина

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 17:59
Трамп может "поставить на колени" Путина - Зеленский о санкциях
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно влияния президента США Дональда Трампа на окончание войны. По его мнению, давление американского лидера может вынудить РФ к уступкам.

Об этом Зеленский сказал в интервью для New York Post.

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Завершение войны в Украине

По словам президента, российский диктатор Владимир Путин не готов идти на компромиссы, чтобы завершить войну в Украине. В то же время Трамп имеет такую силу, чтобы "поставить Путина на колени".

Зеленский объяснил, что это возможно, если США введут жесткие санкции против России, которые вызовут "социальный взрыв" в стране. По его мнению, россияне должны это почувствовать.

Также украинский лидер выразил благодарность Трампу за поддержку санкций - в понедельник американский президент заявил, что введет 100% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. Это произойдет в случае, если РФ не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Зеленский добавил, что этот срок означает, что будет только больше смертей и разрушений в Украине.

"Пятьдесят дней для нас — это просто каждый день страшный", — отметил он.

Ранее в интервью для Newsmax Зеленский заявил, что Трамп сможет завершить войну в Украине.

Также украинский лидер рассказал, что Украина хотела купить оружие у США для сдерживания России.

Владимир Зеленский санкции против России США Дональд Трамп война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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