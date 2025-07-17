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Зеленський сказав, коли українських військових повернуть з фронту

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:29
Солдати повернуться додому, коли ми переможемо ворога, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Солдати повернуться додому, коли Україна переможе ворога. А якісна ротація стане реальною, коли нардепи теж підуть допомагати на передову.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради у четвер, 17 липня.

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Ротація військових

У Верховній Раді виникла суперечка між народним депутатом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком і Зеленським. Під час обговорення кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра Гончаренко поставив запитання про строки демобілізації військових. Замість неї відповів Зеленський, заявивши, що воїни повернуться додому після перемоги.

"Українські військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога — а це Путіна. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік", — відповів Зеленський на питання Гончаренка.

Також Зеленський додав, що якісна ротація буде тоді, коли такі, як Гончаренко підуть служити, а не будуть сидіти в Раді. 

"Наші Герої заслуговують якісних ротацій, коли такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", — звернувся Зеленський до Гончаренка.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що очікувати на демобілізацію найближчим часом не варто.

А очільник парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич розповів, що в умовах воєнного стану термін "демобілізація" офіційно не використовується й ухвалення відповідного закону поки не на часі.

Володимир Зеленський ЗСУ військові війна в Україні демобілізація військовослужбовці
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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