Солдаты вернутся домой, когда мы победим врага, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Солдаты вернутся домой, когда Украина победит врага. А качественная ротация станет реальной, когда нардепы тоже пойдут помогать на передовую.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной Рады в четверг, 17 июля.

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Ротация военных

В Верховной Раде возник спор между народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко и Зеленским. Во время обсуждения кандидатуры Юлии Свириденко на должность премьер-министра Гончаренко задал вопрос о сроках демобилизации военных. Вместо нее ответил Зеленский, заявив, что воины вернутся домой после победы.

"Украинские военные вернутся домой, когда мы победим врага — а это Путина. Врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону", — ответил Зеленский на вопрос Гончаренко.

Также Зеленский добавил, что качественная ротация будет тогда, когда такие, как Гончаренко, пойдут служить, а не будут сидеть в Раде.

"Наши Герои заслуживают качественных ротаций, когда такие, как ты, когда такие, как вы, будете на фронте помогать им, а не только здесь", — обратился Зеленский к Гончаренко.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что ожидать демобилизации в ближайшее время не стоит.

А глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич рассказал, что в условиях военного положения термин "демобилизация" официально не используется и принятие соответствующего закона пока неактуально.