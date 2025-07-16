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Головна Новини дня Зеленський хотів купити у США зброю, щоб стримати Росію

Зеленський хотів купити у США зброю, щоб стримати Росію

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 18:29
Україна не отримала від США пакет для стримування РФ на початку війни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Володимир Зеленський розповів, що до президентства Дональда Трампа США мали потужний пакет для стримування РФ. Україна хотіла його купити, але це не було зроблено.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NewsMax.

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США мали потужний пакет стримування до Трампа

"Я пам’ятаю, що у нас був потужний пакет стримування до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено", — сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що обговорював це питання з американським колегою. Мовляв, лише демонстрація сили змусить РФ до переговорів. 

"Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться використовувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже вагомий аргумент для припинення війни", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що США хочуть купувати дрони в України. Натомість наша країна хоче придбати в Америки іншу зброю.

Крім того, український президент назвав головну відмінність між Трампом та Байденом. Він вважає, що теперішньому очільнику Білого дому вдасться завершити війну в Україні. 

Володимир Зеленський США військова допомога війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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