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Зеленский хотел купить у США оружие, чтобы сдержать Россию

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:29
Украина не получила от США пакет для сдерживания РФ в начале войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Владимир Зеленский рассказал, что до президентства Дональда Трампа США имели мощный пакет для сдерживания РФ. Украина хотела его купить, но это не было сделано.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью NewsMax.

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США имели мощный пакет сдерживания до Трампа

"Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано", — сказал Зеленский.

Глава государства сказал, что обсуждал этот вопрос с американским коллегой. Мол, только демонстрация силы заставит РФ к переговорам.

"Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется использовать эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент для прекращения войны", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что США хотят покупать дроны у Украины. Взамен наша страна хочет приобрести у Америки другое оружие.

Кроме того, украинский президент назвал главное отличие между Трампом и Байденом. Он считает, что нынешнему главе Белого дома удастся завершить войну в Украине.

Владимир Зеленский США военная помощь война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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