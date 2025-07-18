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Головна Новини дня Зеленський доручив Умєрову низку задач на новій посаді — деталі

Зеленський доручив Умєрову низку задач на новій посаді — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 12:22
Зеленський доручив Умєрову нові задачі
Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 18 липня, Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки й оборони України (РНБО). Глава держави доручив новому очільнику РНБО низку задач.

Про це лідер України повідомив у Telegram.

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Президент повідомив, що обговорив сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Глава держави дав низку завдань Умєрову, серед яких:

  • Перше — продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї.

"Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", — зазначив Зеленський. 
 

  • Друге — проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось. А також значно зміцнити формат технологічної Ставки.

"Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України", — наголосив глава держави.

  • Третє — активізувати перемовний трек.

"Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", — пояснив Зеленський.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що 18 липня Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Раніше ми інформували, що в Україні розпочався процес оновлення уряду і вже найближчим часом буде новий склад Кабінету міністрів.

Володимир Зеленський РНБО кадрові зміни війна в Україні Рустем Умєров
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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