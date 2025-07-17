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Головна Новини дня У Раді відповіли, яку посаду може обійняти Умєров

У Раді відповіли, яку посаду може обійняти Умєров

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:21
Оновлення уряду — яку посаду може обійняти Рустем Умєров
Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

В Україні розпочався процес оновлення уряду, і вже найближчим часом буде новий склад Кабінету міністрів. Так, міністр оборони Рустем Умєров, ймовірно, отримає посаду у Раді національної безпеки України. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня. 

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Яку посаду може отримати Умєров

"Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда, поки невідомо — чи на секретаря, чи на заступника. Ну, або черговим радником президента", — розповів нардеп.

Водночас Железняк додав, що рішення ще може змінитися, адже раніше повідомлялось, що Умєров перейде на дипломатичний напрямок і буде послом України у США. Наразі цю посаду обійняла Ольга Стефанішина. За його даними, причина —  непогодження кандидатури з боку Вашингтону.

Яку посаду обійме Рустем Умєров
Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України. За її призначення проголосували 262 народних депутати.

Водночас нардеп розкрив, чим керувався Зеленський при оновленні Кабміну. За його словами, президент формує уряд із людей, яким довіряє.

Кабінет міністрів Верховна Рада Ярослав Железняк кадрові зміни уряд Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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