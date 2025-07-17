Оновлення уряду — яку посаду може обійняти Рустем Умєров

Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

В Україні розпочався процес оновлення уряду, і вже найближчим часом буде новий склад Кабінету міністрів. Так, міністр оборони Рустем Умєров, ймовірно, отримає посаду у Раді національної безпеки України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram 17 липня.

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"Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда, поки невідомо — чи на секретаря, чи на заступника. Ну, або черговим радником президента", — розповів нардеп.

Водночас Железняк додав, що рішення ще може змінитися, адже раніше повідомлялось, що Умєров перейде на дипломатичний напрямок і буде послом України у США. Наразі цю посаду обійняла Ольга Стефанішина. За його даними, причина — непогодження кандидатури з боку Вашингтону.

Скриншот допису Ярослава Железняка

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України. За її призначення проголосували 262 народних депутати.

Водночас нардеп розкрив, чим керувався Зеленський при оновленні Кабміну. За його словами, президент формує уряд із людей, яким довіряє.