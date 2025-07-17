Юлія Свириденко стала прем'єр-міністром — Рада підтримала кандидатуру

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: KSE

У четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. "За" проголосували 262 народних депутати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За призначення Свириденко на пост прем'єр-міністра проголосували 262 народних депутати.

Підсумки голосування за фракціями:

Слуга Народу — 201

ЄС — 0

Батьківщина — 0

Голос — 1

Відновлення — 10

За майбутнє — 12

Довіра — 15

ПЗЖМ — 15

Раніше ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про нового прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 16 липня звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд.