Юлія Свириденко стала прем'єр-міністром — Рада підтримала кандидатуру

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
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Дата публікації: 17 липня 2025 11:53
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: KSE
У четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. "За" проголосували 262 народних депутати.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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За призначення Свириденко на пост прем'єр-міністра проголосували 262 народних депутати.
Підсумки голосування за фракціями:
- Слуга Народу — 201
- ЄС — 0
- Батьківщина — 0
- Голос — 1
- Відновлення — 10
- За майбутнє — 12
- Довіра — 15
- ПЗЖМ — 15
Раніше ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про нового прем'єр-міністра України.
Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 16 липня звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд.
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