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Головна Новини дня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:53
Юлія Свириденко стала прем'єр-міністром — Рада підтримала кандидатуру
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Фото: KSE

У четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України. "За" проголосували 262 народних депутати.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Свириденко стала прем'єр-міністром України

За призначення Свириденко на пост прем'єр-міністра проголосували 262 народних депутати.

Підсумки голосування за фракціями:

  • Слуга Народу — 201
  • ЄС — 0
  • Батьківщина — 0
  • Голос — 1
  • Відновлення — 10
  • За майбутнє — 12
  • Довіра — 15
  • ПЗЖМ — 15

Раніше ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про нового прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, Верховна Рада під час засідання 16 липня звільнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд.

Кабінет міністрів Верховна Рада призначення Юлія Свириденко уряд посада
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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