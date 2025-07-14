Юлія Свириденко може очолити уряд — цікаві факти про кандидатку в прем’єрки

Вона має замінити Шмигаля. Хто така Юлія Свириденко?
Президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів. Поки що вона обіймає посаду першого віцепрем'єра — міністра економіки України.
Сама Свириденко вже відреагувала на цю пропозицію. Та навіть назвала перші кроки для покращення роботи та оновлення уряду.
Зокрема, визначила пріоритетні задачі:
- зміцнення економічного потенціалу України;
- розширення програм підтримки українців;
- масштабування виробництва власної зброї.
Голосування за кандидатуру Свириденко у Верховній Раді може відбутися вже цього тижня. Шанси стати новим прем'єром у неї майже 100-відсоткові.
Тому давайте трохи ближче познайомимось з нею та її біографією.
Юлія Свириденко. Що про неї відомо?
Як влучно зазначає Forbes, Юлія Свириденко за 10 років встигла попрацювати у владі на кількох рівнях — від Чернігівської ОДА до Кабінету міністрів та Офісу президента.
Починала свою кар'єру, як пише "Чесно", на посаді економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" (Київ).
Далі була активна робота у Чернігові. Серед іншого, робота її занесла аж до Китаю, де вона працювала над залученням інвестицій в місто. Там же, до речі, вивчила китайську мову.
Крім того, у різні роки вона працювала радницею голови ОДА, першою заступницею, а також виконувала обов'язки, власне, голови ОДА.
Перехід на національний рівень
У вересні 2019 року Юлія Свириденко стала заступницею міністра, а менш ніж за рік — першою заступницею голови Мінекономрозвитку.
З грудня 2020 року по листопад 2021 року вона обіймала посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака з економічних питань.
У листопаді 2021 року стала першою віцепрем'єркою — міністеркою економіки України.
Саме цей пост став своєрідним "трампліном" у крісло прем'єр-міністра. Принаймні, шанси на цю посаду у неї високі.
Скандал
І таке було теж. У квітні цього року нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв натякнув на те, що у Юлії Свириденко є конфлікт інтересів.
Річ у тому, що Свириденко, окрім роботи в Кабміні, викладала у Київській Школі економіки, яку очолює Тимофій Милованов. І там отримувала зарплатню, за словами нардепа, у 6 тис. доларів.
"Ця історія про конфлікт інтересів, адже структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки, очолюване Свириденко. Тому, подібні гонорари віце-премʼєрки в КШЕ не лише виглядають некрасиво і підозріло, а і є предметом для детального вивчення ситуації Національним Агентством із Запобігання корупції", — писав він.
Тимофій Милованов прокоментував слова Ар'єва наступним чином:
"Цього конфлікту інтересів немає. Бо університет, де працює Свириденко, не виконує таких проєктів. Ці проєкти виконуються іншими організаціями - благодійною фундацією, дослідницьким інститутом, яки мають окремі незалежні системи управління і комплаєнса".
Надія
Тут вже слово президенту України Володимиру Зеленському за результатами зустрічі з Юлією Свириденко.
"Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом".
Нагадаємо, стало відомо, які головні зміни будуть в українському Кабінеті міністрів.
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