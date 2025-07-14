Юлія Свириденко може очолити уряд — цікаві факти про кандидатку в прем’єрки

Можливий новий прем'єр України Юлія Свириденко. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити Кабінет міністрів. Поки що вона обіймає посаду першого віцепрем'єра — міністра економіки України.

Сама Свириденко вже відреагувала на цю пропозицію. Та навіть назвала перші кроки для покращення роботи та оновлення уряду.

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Зокрема, визначила пріоритетні задачі:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

Голосування за кандидатуру Свириденко у Верховній Раді може відбутися вже цього тижня. Шанси стати новим прем'єром у неї майже 100-відсоткові.

Тому давайте трохи ближче познайомимось з нею та її біографією.

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Юлія Свириденко. Що про неї відомо?

Як влучно зазначає Forbes, Юлія Свириденко за 10 років встигла попрацювати у владі на кількох рівнях — від Чернігівської ОДА до Кабінету міністрів та Офісу президента.

Починала свою кар'єру, як пише "Чесно", на посаді економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" (Київ).

Далі була активна робота у Чернігові. Серед іншого, робота її занесла аж до Китаю, де вона працювала над залученням інвестицій в місто. Там же, до речі, вивчила китайську мову.

Крім того, у різні роки вона працювала радницею голови ОДА, першою заступницею, а також виконувала обов'язки, власне, голови ОДА.

Перехід на національний рівень

У вересні 2019 року Юлія Свириденко стала заступницею міністра, а менш ніж за рік — першою заступницею голови Мінекономрозвитку.

З грудня 2020 року по листопад 2021 року вона обіймала посаду заступниці голови ОП Андрія Єрмака з економічних питань.

У листопаді 2021 року стала першою віцепрем'єркою — міністеркою економіки України.

Саме цей пост став своєрідним "трампліном" у крісло прем'єр-міністра. Принаймні, шанси на цю посаду у неї високі.

Скандал

І таке було теж. У квітні цього року нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв натякнув на те, що у Юлії Свириденко є конфлікт інтересів.

Річ у тому, що Свириденко, окрім роботи в Кабміні, викладала у Київській Школі економіки, яку очолює Тимофій Милованов. І там отримувала зарплатню, за словами нардепа, у 6 тис. доларів.

"Ця історія про конфлікт інтересів, адже структури Київської Школи Економіки у 2024 році були виконавцями грантових програм, бенефіціаром яких було Мінекономіки, очолюване Свириденко. Тому, подібні гонорари віце-премʼєрки в КШЕ не лише виглядають некрасиво і підозріло, а і є предметом для детального вивчення ситуації Національним Агентством із Запобігання корупції", — писав він.

Тимофій Милованов прокоментував слова Ар'єва наступним чином:

"Цього конфлікту інтересів немає. Бо університет, де працює Свириденко, не виконує таких проєктів. Ці проєкти виконуються іншими організаціями - благодійною фундацією, дослідницьким інститутом, яки мають окремі незалежні системи управління і комплаєнса".

Надія

Тут вже слово президенту України Володимиру Зеленському за результатами зустрічі з Юлією Свириденко.

"Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом".

Нагадаємо, стало відомо, які головні зміни будуть в українському Кабінеті міністрів.