Юлія Свириденко — міністерка відповіла, як покращити уряд

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко подякувала Президенту Володимиру Зеленському за пропозицію очолити уряд України. Вона назвала перші ключові кроки для його покращення та оновлення.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook 14 липня.

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Юлія Свириденко розповіла, що Зеленський визначив пріоритетні задачі, які він бачить перед оновленим урядом, серед них:

зміцнення економічного потенціалу України;

розширення програм підтримки українців;

масштабування виробництва власної зброї.

За словами міністерки, реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій.

Свириденко вважає, що найперше, це забезпечення Сил оборони та безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Посадовиця наголосила, що державний апарат не має права марнувати ресурси та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи.

"Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність", — підкреслила віцепрем'єр-міністерка.

Водночас вона відзначила, що рішення про призначення прем'єр-міністра ухвалює Верховна Рада. За словами Свириденко, вона готується до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Також чиновниця додала, що пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголосить незабаром.

Скриншот допису Юлії Свириденко

Нагадаємо, 14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Президент очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Водночас нардеп Ярослав Железняк назвав головні зміни, які готуються в українському уряді. Частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.