Юлия Свириденко — министр ответила, как улучшить правительство

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко поблагодарила Президента Владимира Зеленского за предложение возглавить правительство Украины. Она назвала первые ключевые шаги для его улучшения и обновления.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Facebook 14 июля.

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Юлия Свириденко рассказала, что Зеленский определил приоритетные задачи, которые он видит перед обновленным правительством, среди них:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

По словам министра, реализовать эти задачи возможно благодаря ощутимой дерегуляции, ликвидации любых бюрократических преград, сокращению некритических государственных расходов и дублированию функций государственных институтов, защите предпринимательства и полной концентрации государственных ресурсов ради обороны Украины и восстановления после боевых действий.

Свириденко считает, что прежде всего, это обеспечение Сил обороны и безопасности Украины и обеспечение устойчивости нашего государства. Чиновница отметила, что государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы.

"Украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности", — подчеркнула вице-премьер-министр.

В то же время она отметила, что решение о назначении премьер-министра принимает Верховная Рада. По словам Свириденко, она готовится к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов. Также чиновница добавила, что предложения по кандидатурам членов правительства объявит вскоре.

Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Напомним, 14 июля Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

В то же время нардеп Ярослав Железняк назвал главные изменения, которые готовятся в украинском правительстве. Часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.