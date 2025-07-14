Юлия Свириденко может возглавить правительство — интересные факты о кандидате в премьеры

Возможный новый премьер Украины Юлия Свириденко. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров. Пока что она занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины.

Сама Свириденко уже отреагировала на это предложение. И даже назвала первые шаги для улучшения работы и обновления правительства.

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В частности, определила приоритетные задачи:

укрепление экономического потенциала Украины;

расширение программ поддержки украинцев;

масштабирование производства собственного оружия.

Голосование за кандидатуру Свириденко в Верховной Раде может состояться уже на этой неделе. Шансы стать новым премьером у нее почти 100-процентные.

Поэтому давайте немного ближе познакомимся с ней и ее биографией.

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Юлия Свириденко. Что о ней известно?

Как метко отмечает Forbes, Юлия Свириденко за 10 лет успела поработать во власти на нескольких уровнях — от Черниговской ОГА до Кабинета министров и Офиса президента.

Начинала свою карьеру, как пишет "Чесно", в должности экономистки по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП" (Киев).

Далее была активная работа в Чернигове. Среди прочего, работа ее занесла аж в Китай, где она работала над привлечением инвестиций в город. Там же, кстати, выучила китайский язык.

Кроме того, в разные годы она работала советником председателя ОГА, первым заместителем, а также исполняла обязанности, собственно, председателя ОГА.

Переход на национальный уровень

В сентябре 2019 года Юлия Свириденко стала заместителем министра, а менее чем через год — первым заместителем главы Минэкономразвития.

С декабря 2020 года по ноябрь 2021 года она занимала должность заместителя главы ОП Андрея Ермака по экономическим вопросам.

В ноябре 2021 года стала первым вице-премьером — министром экономики Украины.

Именно этот пост стал своеобразным "трамплином" в кресло премьер-министра. По крайней мере, шансы на эту должность у нее высокие.

Скандал

И такое было тоже. В апреле этого года нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев намекнул на то, что у Юлии Свириденко есть конфликт интересов.

Дело в том, что Свириденко, кроме работы в Кабмине, преподавала в Киевской Школе экономики, которую возглавляет Тимофей Милованов. И там получала зарплату, по словам нардепа, в 6 тыс. долларов.

"Эта история о конфликте интересов, ведь структуры Киевской Школы Экономики в 2024 году были исполнителями грантовых программ, бенефициаром которых было Минэкономики, возглавляемое Свириденко. Поэтому, подобные гонорары вице-премьера в КШЭ не только выглядят некрасиво и подозрительно, но и являются предметом для детального изучения ситуации Национальным Агентством по предотвращению коррупции", — писал он.

Тимофей Милованов прокомментировал слова Арьева следующим образом:

"Этого конфликта интересов нет. Потому что университет, где работает Свириденко, не выполняет таких проектов. Эти проекты выполняются другими организациями — благотворительным фондом, исследовательским институтом, которые имеют отдельные независимые системы управления и комплаенса".

Надежда

Здесь уже слово президенту Украины Владимиру Зеленскому по результатам встречи с Юлией Свириденко.

"Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время".

Напомним, стало известно, какие главные изменения будут в украинском Кабинете министров.