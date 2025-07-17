Оновлення Кабінету міністрів — нардеп Кицак пояснив, як Зеленський формував новий уряд

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський формує уряд із людей, яким довіряє і які готові брати відповідальність, щоб забезпечити ефективну вертикаль управління в умовах війни. Критично важливо, аби всі ланки влади працювали як єдиний механізм.

Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 17 липня, коментуючи оновлення Кабінету Міністрів.

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За словами Кицака, хоча склад уряду суттєво не змінюється, в умовах повномасштабної війни критично важливо, аби всі ланки влади працювали як єдиний механізм — Офіс Президента, уряд і парламентська більшість. Це дає змогу швидко ухвалювати рішення, зокрема законодавчі та нормативні.

"У кожному міністерстві повинні бути проактивні керівники, які не бояться відповідальності й можуть ефективно комунікувати, у тому числі з європейськими партнерами", — наголосив він.

Депутат нагадав, що всі закони мають узгоджуватися з європейським законодавством, відповідно до зобов’язань України як країни-кандидата в ЄС. За його словами, це складний, але часто невидимий процес — від розробки документа до погодження та ухвалення парламентом.

"Через шість місяців будемо аналізувати, чи уряд справляється з поставленими завданнями та чи є потреба у подальших ротаціях", — додав нардеп.

Кицак підкреслив, що в умовах війни принцип політичної змагальності поступається необхідності стабільності, ефективності та чіткої державної вертикалі.

Раніше народний депутат від фракції "Слуга Народу" Богдан Кицак пояснив, чому у Кабміні не буде "нових облич".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового міністра оборони та нового прем'єр-міністра.