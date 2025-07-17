Оновлення Кабінету міністрів — нардеп Кицак пояснив, як Зеленський формував новий уряд

Нардеп розкрив, чим керувався Зеленський при оновленні Кабміну
Президент України Володимир Зеленський формує уряд із людей, яким довіряє і які готові брати відповідальність, щоб забезпечити ефективну вертикаль управління в умовах війни. Критично важливо, аби всі ланки влади працювали як єдиний механізм.
Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 17 липня, коментуючи оновлення Кабінету Міністрів.
Оновлення Кабміну
За словами Кицака, хоча склад уряду суттєво не змінюється, в умовах повномасштабної війни критично важливо, аби всі ланки влади працювали як єдиний механізм — Офіс Президента, уряд і парламентська більшість. Це дає змогу швидко ухвалювати рішення, зокрема законодавчі та нормативні.
"У кожному міністерстві повинні бути проактивні керівники, які не бояться відповідальності й можуть ефективно комунікувати, у тому числі з європейськими партнерами", — наголосив він.
Депутат нагадав, що всі закони мають узгоджуватися з європейським законодавством, відповідно до зобов’язань України як країни-кандидата в ЄС. За його словами, це складний, але часто невидимий процес — від розробки документа до погодження та ухвалення парламентом.
"Через шість місяців будемо аналізувати, чи уряд справляється з поставленими завданнями та чи є потреба у подальших ротаціях", — додав нардеп.
Кицак підкреслив, що в умовах війни принцип політичної змагальності поступається необхідності стабільності, ефективності та чіткої державної вертикалі.
Раніше народний депутат від фракції "Слуга Народу" Богдан Кицак пояснив, чому у Кабміні не буде "нових облич".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового міністра оборони та нового прем'єр-міністра.
Читайте Новини.LIVE!