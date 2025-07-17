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Нардеп объяснил, чем руководствовался Зеленский, обновляя Кабмин

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:19
Обновление Кабинета министров — нардеп Кицак объяснил, как Зеленский формировал новое правительство
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский формирует правительство из людей, которым доверяет и которые готовы брать ответственность, чтобы обеспечить эффективную вертикаль управления в условиях войны. Критически важно, чтобы все звенья власти работали как единый механизм.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE, в четверг, 17 июля, комментируя обновление Кабинета Министров.

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По словам Кицака, хотя состав правительства существенно не меняется, в условиях полномасштабной войны критически важно, чтобы все звенья власти работали как единый механизм — Офис Президента, правительство и парламентское большинство. Это позволяет быстро принимать решения, в частности законодательные и нормативные.

"В каждом министерстве должны быть проактивные руководители, которые не боятся ответственности и могут эффективно коммуницировать, в том числе с европейскими партнерами", — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что все законы должны согласовываться с европейским законодательством, в соответствии с обязательствами Украины как страны-кандидата в ЕС. По его словам, это сложный, но часто невидимый процесс — от разработки документа до согласования и принятия парламентом.

"Через шесть месяцев будем анализировать, справляется ли правительство с поставленными задачами и есть ли потребность в дальнейших ротациях", — добавил нардеп.

Кицак подчеркнул, что в условиях войны принцип политической состязательности уступает необходимости стабильности, эффективности и четкой государственной вертикали.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга Народа" Богдан Кицак объяснил, почему в Кабмине не будет "новых лиц".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового министра обороны и нового премьер-министра.

Владимир Зеленский Кабинет министров президент правительство должность министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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