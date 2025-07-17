Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Шмигаля міністром оборони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового міністра оборони. Йдеться про експрем'єра Дениса Шмигаля.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Призначення міністра оборони

Зеленський подав до парламенту проєкт щодо призначення Шмигаля міністром оборони.

"Проєкт Постанови про призначення Шмигаля Д.А. на посаду Міністра оборони України", — йдеться у документі.

Проєкт Постанови на сайті ВР

Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський оголосив про ключові кадрові зміни в сфері оборони. Він зазначив, що вже підписав подання до Верховної Ради на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.

Раніше глава держави вніс до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єра.