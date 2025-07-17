Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Шмигаля міністром оборони

Зеленський подав до Ради кандидатуру Шмигаля на міністра оборони
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового міністра оборони. Йдеться про експрем'єра Дениса Шмигаля.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Призначення міністра оборони
Зеленський подав до парламенту проєкт щодо призначення Шмигаля міністром оборони.
"Проєкт Постанови про призначення Шмигаля Д.А. на посаду Міністра оборони України", — йдеться у документі.
Нагадаємо, 16 липня президент Володимир Зеленський оголосив про ключові кадрові зміни в сфері оборони. Він зазначив, що вже підписав подання до Верховної Ради на призначення Дениса Шмигаля міністром оборони.
Раніше глава держави вніс до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єра.
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