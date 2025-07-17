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Головна Новини дня Зеленський вніс у Раду подання на призначення нового прем'єра

Зеленський вніс у Раду подання на призначення нового прем'єра

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Дата публікації: 17 липня 2025 07:59
Зеленський вніс у Верховну Раду подання на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на призначення нового премʼєр-міністра України. Йдеться про Юлію Свириденко.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура в Telegram у четвер, 17 липня.

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Качура зазначив, що вранці 17 липня Комітет з питань організації державної влади розгляне подання Зеленського.

"До ВРУ надійшло подання Президента України про призначення Юлії Свириденко Прем’єр-міністром України", — йдеться у повідомленні.

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Подання Президента Зеленського. Фото: Олександр Качура/Telegram

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада звільнила з посади прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також весь його уряд. Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав імена нових кандидатів на посади міністрів в уряді.

Володимир Зеленський Кабінет міністрів Верховна Рада Юлія Свириденко уряд міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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