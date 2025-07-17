Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Юлии Свириденко премьер-министром

Зеленский внес в Раду представление на назначение нового премьера
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра Украины. Речь идет о Юлии Свириденко.
Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram в четверг, 17 июля.
Представление на нового премьера
Качура отметил, что утром 17 июля Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление Зеленского.
"В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 июля Верховная Рада уволила с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также все его правительство. Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал имена новых кандидатов на должности министров в правительстве.
Читайте Новини.LIVE!