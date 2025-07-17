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Зеленский внес в Раду представление на назначение нового премьера

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Дата публикации 17 июля 2025 07:59
Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение Юлии Свириденко премьер-министром
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра Украины. Речь идет о Юлии Свириденко.

Об этом сообщил народный депутат Александр Качура в Telegram в четверг, 17 июля.

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Качура отметил, что утром 17 июля Комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит представление Зеленского.

"В ВРУ поступило представление Президента Украины о назначении Юлии Свириденко Премьер-министром Украины", — говорится в сообщении.

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Представление Президента Зеленского. Фото: Александр Качура/Telegram

Напомним, 16 июля Верховная Рада уволила с должности премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также все его правительство. Впоследствии председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал имена новых кандидатов на должности министров в правительстве.

Владимир Зеленский Кабинет министров Верховная Рада Юлия Свириденко правительство министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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